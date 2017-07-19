Lavoro: Istat, input in ore lavorate +0,3% in II trimestre, +1,3% su anno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 11 set - Nel secondo trimestre, l'input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, e' cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,3% su anno. Il numero di occupati, al netto degli effetti stagionali, sale a 24,363 milioni (+155 mila, +0,6% sul primo trimestre 2026) a seguito della crescita dei dipendenti - a tempo indeterminato (+120 mila, +0,7%) e a termine (+18 mila, +0,7%) - e degli indipendenti (+17 mila, +0,3%); aumenta il numero di disoccupati (+31 mila, +2,2% in tre mesi) e diminuisce quello degli inattivi di 15-64 anni (-185 mila, -1,5%). Il tasso di occupazione raggiunge il 63,1% (+0,4 punti in tre mesi), quello di disoccupazione sale al 5,6% (+0,1 punti) e il tasso di inattivita' scende al 33,0% (-0,5 punti). Lo riassume Istat, ricordando che a luglio, su mese, il numero di occupati e il tasso sono stabili, il tasso di disoccupazione cala di 0,1 punti e quello di inattivita' 15-64 anni rimane invariato.

bab

(RADIOCOR) 11-09-26 10:06:46 (0215) 5 NNNN