Lavoro: Istat, a fine giugno contratti in attesa rinnovo per 5,7 mln dipendenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 lug - Alla fine di giugno, i 44 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 56,3% dei dipendenti - circa 7,4 milioni - e corrispondono al 54% del monte retributivo complessivo. Lo rileva Istat. Nel secondo trimestre sono stati recepiti dieci contratti: cinque nel settore industriale, due nei servizi privati e tre nella Pa. A fine giugno, i contratti in attesa di rinnovo sono 31 e coinvolgono circa 5,7 milioni di dipendenti, il 43,7% del totale. Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra giugno 2024 e giugno 2025, e' passato da 27,3 a 24,9 mesi; per il totale dei dipendenti aumenta da 9,8 a 10,9 mesi.

