Lavoro: Istat, a dicembre retribuzioni contrattuali +0,1% su mese, +0,7% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 31 gen 31 gen - L'indice mensile delle retribuzioni contrattuali a dicembre scorso registra un aumento dello 0,1% rispetto a novembre e dello 0,7% rispetto a dicembre 2020. Lo comunica l'Istat. In particolare, l'aumento tendenziale ha raggiunto l'1,2% per i dipendenti dell'industria, lo 0,8% per quelli dei servizi privati, mentre e' stato nullo per la pubblica amministrazione. Alla fine di dicembre 2021, aggiunge l'Istituto, i 41 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47,9% dei dipendenti, circa 5,9 milioni, e corrispondono al 47,7% del monte retributivo complessivo. Nel corso del quarto trimestre 2021 sono stati recepiti tre accordi (carta e cartotecnica, farmacie private e trasporto aereo-vettori) e nessun contratto e' scaduto. I contratti in attesa di rinnovo a fine dicembre 2021 scendono a 32 e coinvolgono circa 6,4 milioni di dipendenti, il 52,1% del totale (100 mila in meno rispetto al dato di fine settembre). Il tempo medio di attesa di rinnovo, per i lavoratori con contratto scaduto, nel corso del 2021 e' passato dai 20,9 mesi di gennaio ai 31,3 mesi di dicembre.

