Lavoro: Inps, per Covid 5,9 miliardi ore cig, ordinaria +629% a giugno -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 lug - Le ore di cig ordinaria autorizzate a giugno sono state 224,1 milioni, quasi interamente riferite alla causale 'emergenza sanitaria COVID-19'. La cig straordinaria e' stata autorizzata per 5,9 milioni di ore, di cui un milione per solidarieta', con un decremento del 75,6% rispetto a giugno 2020 (24 milioni), rispetto a maggio si registra -42,8% congiunturale. Gli interventi di cig in deroga a giugno sono stati pari a 150,3 milioni di ore, con una variazione tendenziale del +34,1%.

Per i fondi di solidarieta' sono state autorizzate 147,4 milioni di ore, con un incremento del 45,8% rispetto a maggio; la variazione tendenziale e' di -0,9%.

Le autorizzazioni cig ordinaria si riferiscono a 45.466 aziende per un numero di ore pari a 222,6 milioni; 147,3 milioni di ore per l'assegno ordinario sono state autorizzate a 35.781 aziende e 150,3 milioni per la cig in deroga a 147.649 aziende; l'ordinaria ha interessato soprattutto i settori 'fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici' con 39,5 milioni di ore autorizzate, 'industrie tessili e abbigliamento' con 30,9 milioni di ore, 'metallurgico' con 29,6 milioni, 'costruzioni' con 19,6 milioni, 'pelli, cuoio e calzature' con 15,3 milioni; insieme assorbono il 61% delle ore; per la deroga , il settore principale e' il 'commercio' con 64,6 milioni, seguito da 'alberghi e ristoranti' con 39,5 milioni e 'trasporti, magazzinaggio e comunicazioni' con 18,5 milioni; insieme assorbono l'82% delle ore. Per i fondi di solidarieta' sono state 59,3 milioni le ore per il settore 'alberghi e ristoranti', 30,5 milioni per 'attivita' immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese' e 21,8 milioni per il 'commercio'. La Lombardia e' la regione che ha avuto il maggior numero di ore autorizzate a giugno di cig ordinaria, 49,9 milioni; seguono Piemonte e Veneto con 27,1 e 26,1 milioni di ore. Per la cig in deroga, Lombardia con 39,1 milioni, Lazio con 29,3 milioni e Campania con 13,9 milioni; per i fondi di solidarieta' ancora Lombardia (43,7 milioni di ore), Lazio (27,2 milioni), Veneto (11,2 milioni) e Toscana (10,3 milioni).

