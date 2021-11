Lavoro: Inps, nel 2020 imprese attive -2,3%, posizioni lavorative -2% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Spostando l'attenzione sui posti di lavoro si osserva un andamento simile con una diminuzione piu' regolare dal 2011 al 2014 e successivamente a un'inversione di tendenza con un aumento altrettanto regolare fino al 2019 e una forte diminuzione nel 2020. La regione con la maggior presenza di imprese e' la Lombardia, con il 17,23%, mentre quella con minore presenza e' la Valle d'Aosta con lo 0,26%. Anche le posizioni lavorative sono maggiormente concentrate in Lombardia e nel Lazio con percentuali del 25,59% e 12,91%. Il minor numero di posizioni lavorative si trova in Valle d'Aosta, con lo 0,17%.

I contributi annui sono stati maggiormente versati nelle regioni del Nord-Ovest, con 52,1 miliardi nel 2020; a seguire le regioni del Nord-Est con 30,7 miliardi, quelle del Centro con 27 miliardi, quelle del Sud con 11,8 miliardi e quelle delle Isole con 4,6 miliardi. Il maggior numero di imprese attive si registra in Lombardia (278.057), seguita da Lazio (163.896), Campania (144.159) e Veneto (139.262), fino alla Puglia in cui le imprese presenti continuano a superare le 100.000 unita'; dalle Marche in poi la numerosita' regionale delle imprese scende sotto le 50.000 unita'. Le imprese che hanno fino a 15 posizioni lavorative rappresentano il 93,29% e il 78,69% circa del totale appartiene alla prima classe, con un numero di posizioni lavorative inferiore o uguale a 5.

Se consideriamo, invece, il numero medio annuo di posti di lavoro, allora le imprese 'fino a 15' sono il 33,98%; quelle con "16 e piu'' rappresentano il 6,71%, ma forniscono il 66% del totale dei posti di lavoro. Il maggior numero di imprese attive si concentra nel 'Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli' (22,31%), seguito da 'Attivita' manifatturiere' (15,34%) e 'Attivita' dei servizi di alloggio e di ristorazione' (14,27%); a fornire piu' posti di lavoro sono le 'Attivita' manifatturiere'.

bab

(RADIOCOR) 11-11-21 11:25:38 (0316)PA,ASS 5 NNNN