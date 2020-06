Lavoro: Inps, 42mila riammessi a bonus autonomi per marzo e aprile

On line procedura per lavoratori dello spettacolo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 giu - L'Inps ha concluso ieri sera il riesame d'ufficio di circa 42.000 domande di indennita' Covid19 per il mese di marzo, in precedenza respinte, relative ai titolari di assegno ordinario di invalidita' (19mila circa) e ai lavoratori stagionali (23mila circa): le domande saranno poste in pagamento per marzo e aprile. Per quanto riguarda i lavoratori dello spettacolo, come previsto dal decreto Rilancio, sono on line le domande di accesso con unico format per aprile e maggio, ma chi ha gia' presentato domanda per marzo non dovra' ripresentarla.

bab

(RADIOCOR) 02-06-20 10:07:31 (0149) 5 NNNN