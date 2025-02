Lavoro: Infojobs, meno offerte nel 2024 (-2,4%), ma piu' mirate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 feb - L'Osservatorio Infojobs, nel dettaglio, offre anche una panoramica a livello geografico degli annunci di lavoro e delle categorie professionali piu' richieste. In cima alle regioni con maggior numero di offerte di lavoro, svetta ancora una volta infatti la Lombardia, che raccoglie il 29% del totale italiano. Confermata anche la medaglia d'argento per l'Emilia-Romagna (16,4%) e il bronzo per il Veneto (13,8%). Il Piemonte (10%) e' stabile al quarto posto, mentre la Toscana raggiunge il quinto con il 6,4% facendo scivolare fuori dalla top 5 il Lazio (6%) che al sesto posto stacca di quasi 4 punti percentuali Marche, Campania, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. Dal punto di vista delle province, Milano conferma la sua leadership anche nel 2024, con una quota del 10,4% delle offerte a livello nazionale. Al secondo posto si colloca Roma, con il 5,1%, superando Torino, rispetto allo scorso anno, che rimane al terzo posto con il 4,7%. Brescia, con il 4,4%, si riconferma al quarto posto, stavolta senza la condivisione con Bergamo, che esce dalla top 5. A chiudere la classifica delle prime cinque province c'e' Bologna, stabile al 4,3%, mantenendo la posizione rispetto all'anno precedente. Nonostante il mercato italiano sia in continua evoluzione in campo tecnologico la categoria Ingegneria e il settore Informatico, It e telecomunicazioni risultano fuori dalla top 5, rispettivamente con il 4,1% e il 2,4%. Invece, interessante e' notare come sia cresciuto il Settore Farmaceutico con un aumento del 73,7% nella ricerca di lavoro. Inoltre, se da un lato le aziende effettuano meno ricerche nei database (-20,6% rispetto all'anno scorso), dall'altro affinano la selezione dei candidati, con un aumento significativo del 20,8% nei Cv scaricati (oltre 240.000). Questo indica un cambiamento nella strategia: i recruiter non cercano piu' "a rete larga", ma si concentrano su profili specifici grazie a strumenti avanzati di screening. In un contesto in rapida evoluzione, trovare il candidato giusto al momento giusto e' la priorita' per le aziende. E per chi cerca lavoro avere un profilo ottimizzato e aggiornato e' piu' importante che mai.

