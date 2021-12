Lavoro: Inapp, per un donna su due la ripresa e' precaria e a tempo parziale -3

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - La ripresa inoltre, secondo il Rapporto dell'Inapp, non avviene alla stessa velocita' e con lo stesso modello in tutte le regioni italiane. Dato comune e' che in tutte le regioni i contratti stipulati a donne sono sempre inferiori a quelli degli uomini: le donne sono un terzo del totale in Basilicata, Sicilia e Calabria. Sono sotto il 40% in Calabria, Molise, Puglia, Lombardia, Abruzzo e Lazio; tutte le altre si collocano tra il 41% e il 46,5%. L' incidenza piu' elevata viene registrata in Trentino Alto Adige. Rispetto alla 'quantita'' di nuova occupazione creata, l'Italia presenta 4 scenari diversi: Con oltre i 100.000 contratti a donne si collocano Lombardia, Lazio, Emilia Romagna e Veneto; dalle 50.000 alle 100.000 attivazioni Toscana, Piemonte, Campania, Puglia e Sicilia; dai 15000 ai 99.000 contratti a donne: Trentino A. Adige, Marche, Sardegna, Liguria, Abruzzo, Friuli, Calabria e Umbria e al di sotto delle 15.000 attivazioni sono Basilicata, Valle d'Aosta e Molise. 'Ma - si legge nel Rapporto - se si associa questo dato alla percentuale di stabilita' e alla quota di part time , si evidenzia che maggiore occupazione non sempre determina automaticamente maggiore stabilita' o maggiore redditivita'.

Per questo e' importante guardare alla ripresa nelle sue reali potenzialita' di sostenere una buona occupazione nel lungo periodo'.

Questo scenario, sottolinea il Rapporto, presenta, al momento, una conferma e una sorpresa: la conferma a livello regionale, del dato nazionale circa il traino sull'occupazione creata dalle forme a termine e discontinue e dall'elevata presenza del tempo parziale come condizione di ingresso. La sorpresa e' il ruolo delle Regioni del Mezzogiorno, che pur a fronte di un numero di attivazioni al di sotto delle 80.000 unita' presentano un'incidenza del tempo indeterminato superiore alla media nazionale e superiore a quella di diverse regioni del Centro nord. Meno contratti e piu' stabili, testimonierebbe il caso della Campania ad esempio con oltre 75 mila contratti e il 21,4% a tempo indeterminato. O la Sicilia con 59.230 contratti di cui il 17,7% a tempo indeterminato o la Calabria, in cui i 20.373 contratti presentano una quota stabile del 18%. 'Attenzione tuttavia, ad un dato che riduce l'ottimismo - concludono i ricercatori e le ricercatrici - Proprio in queste regioni, accanto alla ridotta nuova occupazione continua a registrarsi la quota di tempo parziale femminile tra le piu' alte d'Italia', fattore che rappresenta una delle cause dei gia' elevati differenziali retributivi tra uomini e donne.

