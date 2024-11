Lavoro: Inapp, Lavoro: Inapp, nel 2022 apprendistato +4,5% a 569.264 contratti-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 nov - Continua ad aumentare anche il numero di cessazioni dei rapporti di lavoro in apprendistato, 222.314 (+15,4% rispetto al 2021).

Di queste, la stragrande maggioranza (73,1%) e' dovuta a dimissioni, il 20,5% e' imputabile a licenziamenti e il 6,5% ad altre cause. Per quanto riguarda la formazione pubblica in apprendistato programmata da Regioni e Province autonome, nel 2022 gli apprendisti iscritti sono stati 120.228, con un calo del 25% rispetto al 2021. Il decremento riguarda gli iscritti con contratto di apprendistato professionalizzante (-27,8%).

Aumentano invece gli iscritti alle attivita' formative con contratto di primo e terzo livello: nel 2023 gli apprendisti con contratto di primo livello partecipanti alla formazione sono 9.586 (+7,8%); quelli con contratto di terzo livello in formazione sono 1.417 (+63,2%). 'Restano elementi di criticita' sui quali appare opportuno intervenire - ha affermato Natale Forlani, presidente Inapp - e primo tra tutti il problema dei divari territoriali: quasi il 90% degli apprendisti di primo livello si trova al Nord e oltre la meta' degli apprendisti del professionalizzante in formazione si concentra in Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte'. Tra i fattori che favoriscono la diffusione dell'apprendistato per gli adulti, la promozione della flessibilita' dell'offerta formativa (attraverso la personalizzazione dei percorsi individuali e il riconoscimento delle competenze gia' acquisite), la costruzione di schemi di remunerazione non penalizzanti per gli adulti, la credibilita' del sistema di qualificazioni rilasciate nell'ambito dell'istruzione e formazione ad alto valore d'uso nel mercato del lavoro.

