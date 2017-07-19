Lavoro: Inapp, buona tenuta sistema formazione ma trainato soprattutto da Pnrr

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 giu - Nell'anno formativo 2023-2024, il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in Italia dimostra una buona tenuta e buoni tassi di successo, ma non cresce nei numeri assoluti, ed e' trainato soprattutto grazie ai fondi del Pnrr. I trend emergono dal 23esimo Rapporto di monitoraggio realizzato dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentato oggi a Roma.

I dati, annota l'Inapp, "mostrano un quadro in chiaroscuro: da un lato studenti sempre piu' preparati e un boom del sistema duale, dall'altro una forte disomogeneita' sul territorio e una carenza di profili professionali rispetto alle richieste delle aziende.

Il numero complessivo degli iscritti ai corsi triennali e quadriennali e' rimasto sostanzialmente stabile: 210.014 studenti rispetto ai 210.440 dell'anno precedente. A fare un balzo in avanti e' invece il numero di chi porta a termine il percorso con successo: i qualificati sono stati 48.307 (+8,3% rispetto all'anno scorso), mentre i diplomati sono stati 16.705 (+31,4% rispetto all'anno precedente).

Il successo formativo e' evidente: nei Centri di formazione professionale si qualifica l'85% degli iscritti al terzo anno e si diploma l'83% di quelli del quarto anno (percentuali che scendono rispettivamente al 73% e 76% negli Istituti Professionali di Stato).

Permane purtroppo il nodo storico delle differenze tra le regioni. Oltre il 60% dei qualificati si concentra in sole quattro regioni del Nord: Lombardia (30,9%), Piemonte (11,4%), Veneto (10,6%) ed Emilia-Romagna (9,7%)".

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