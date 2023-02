Lavoro: Inapp, 15,9% dei dipendenti fa straordinari non retribuiti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 feb - Il 18,6% dei dipendenti lavora sia di notte che nei festivi (3,2 milioni di persone), il 9,1% anche il sabato e i festivi (ma non la notte), mentre il 19,3% anche la notte (ma non di sabato o festivi); gli uomini sperimentano di piu' sia il solo lavoro notturno, sia quello svolto di notte e nei festivi; le donne sono impegnate piu' il sabato o nei festivi. 'Spesso la domanda di lavoro richiede disponibilita' che confliggono con le esigenze di vita - ha dichiarato Sebastiano Fadda, presidente Inapp - ed e' vero che per alcuni settori economici, come il commercio o la sanita', e alcune professioni, come nei servizi, il lavoro notturno o nei festivi e' connaturato alla natura della prestazione, ma questa modalita' sembra diffondersi anche dove non e' necessaria. E' urgente avviare una seria riflessione sull'organizzazione e articolazione del tempo di lavoro e sulla sua quantita' e distribuzione'. Ci sono poi 900 mila lavoratori che sperimentano allo stesso tempo orario ridotto e antisociale (quasi il 52% di chi ha un part time involontario e oltre il 27% sul totale degli occupati part time). 'Mentre altrove si discute e si avviano sperimentazioni, di orario ridotto o settimana corta - aggiunge Fadda - nel nostro Paese restano da superare vecchi modelli di organizzazione del lavoro che incidono pesantemente sui tempi di vita, nella prospettiva del 'lavoro dignitoso'. Secondo il Rapporto, rigidita' anche sul fronte dei permessi: il 21,3% degli occupati (circa 4,7 milioni) dichiara di non poter o non volere prendere permessi per motivi personali, il 54,8% puo' prenderli e il restante 23,9% puo' modulare l'impegno lavorativo. C'e' anche l'altro lato della medaglia: i sottoccupati che vorrebbero lavorare piu' ore; piu' colpite le donne, i lavoratori con bassi titoli di studio, i residenti nel Nord-Ovest e Sud e chi lavora in aziende di piccole dimensioni.

