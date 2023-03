Lavoro: Inapp, 1 donna su 5 fuori da mercato dopo nascita figlio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 mar - Fadda ha ricordato che l'Italia "e' l'ultimo paese per tasso di fecondita' in Europa e nel 2022 e' stato toccato il minimo storico di 400.000 nuovi nati; la maternita' continua a rappresentare una causa strutturale di caduta della partecipazione femminile. Il Paese non puo' piu' sopportare, oltre alla 'fuga di cervelli', anche questa altra forma di dispersione del capitale umano legata alla mancata valorizzazione e sostegno dell'occupazione femminile', ha aggiunto. Nei nuclei familiari composti da un solo genitore sono piu' elevate le quote di uscita dall'occupazione dopo la maternita': 23% contro 18% tra le coppie; nelle coppie e' maggiore la permanenza nella non occupazione: 32% contro il 20% tra i monogenitori. Resta il nodo della poca disponibilita' e accessibilita' degli asili nido. 'La scarsita' di servizi per la prima infanzia - si legge nel Rapporto - e' confermata dalla percentuale di genitori occupati che dichiara di non aver mandato i propri figli tra 0 e 36 mesi all'asilo nido (56%). Tra coloro che mandano i figli al nido, il 48% ha usufruito del servizio pubblico, il 40% ha utilizzato un asilo nido privato. Per le famiglie che non possono farsi carico di tutti gli impegni di cura dei figli, i nonni sono l'alternativa piu' utilizzata (58%). Il titolo di studio protegge dalla perdita del lavoro: restano nel mercato le donne piu' istruite (65% delle laureate), smette di lavorare oltre il 16% contro il 21% delle madri con la licenza media. Per conciliare lavoro e cura dei figli, un quarto degli intervistati ritiene fondamentale un orario di lavoro piu' flessibile, il 10% indica telelavoro o smart working; il part-time e' piu' frequentemente indicato dalle donne (12,4% rispetto al 7,9% degli uomini). Questo dato, unito all'utilizzo dei congedi parentali (68,6% donne contro 26,9% uomini) ribadisce un modello familiare che relega la componente femminile nel ruolo di caregiver principale. "Il cambio richiede un'organica convergenza delle politiche fiscali, di welfare, per la famiglia per sostenere le scelte di procreare e allevare figli e l'effettiva parita' di genere in tutta la vita lavorativa e sociale, e anche pensionistica', ha concluso Fadda.

