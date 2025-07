Lavoro: Inail, per sicurezza bando Isi da 600 milioni nel 2024 piu' alto di sempre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 lug - Sul fronte della prevenzione degli infortuni, 'anche nel corso del 2024 il contributo che l'Inail ha fornito al Paese si e' concretizzato in interventi basati su quattro direttrici: finanziamenti alle aziende che investono in sicurezza, riduzione dei premi assicurativi per le imprese che realizzano interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, in aggiunta a quelli obbligatori, iniziative di informazione, formazione e cultura della prevenzione e lo sviluppo di innovazione tecnologica nel campo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro da trasferire al mondo produttivo, come l'implementazione di piattaforme di controllo basate sull'intelligenza artificiale o sull'impiego di robot o droni per lo svolgimento di attivita' lavorative pericolose. Ovvero, ancora, la realizzazione di modelli organizzativi e gestionali i cui processi produttivi tengono conto di una prevenzione verificabile e certificabile'. Cosi' il presidente Inail Fabrizio D'Ascenzo alla presentazione a Roma della Relazione annuale 2024 dell'Istituto. I numeri: dal 2010 Inail ha messo a disposizione con il bando Isi circa 4,1 mld a fondo perduto a favore di oltre 43mila progetti per migliorare salute e sicurezza. E i 600 milioni del 2024 sono 'l'importo piu' alto stanziato nelle quindici edizioni'. Nel 2024 inoltre quasi 30mila aziende hanno beneficiato della riduzione del tasso di premio per prevenzione per un totale di oltre 197 mln a fronte di interventi sulle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in piu' rispetto a quelli imposti dalla legge. Sono stati poi stanziati 24 milioni per la formazione di figure della prevenzione e incentrati sui rischi nuovi ed emergenti: climatici, psicosociali, legati alla nuova mobilita', agli spostamenti in itinere e alla logistica.

