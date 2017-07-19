Lavoro: Inail, in 6 mesi denunce infortuni +4,7%, decessi -4,2% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - L'incidenza delle denunce di infortunio in occasione di lavoro sul totale (al netto degli studenti) e' passata dall'83% del 2019 all'81,3% del 2026 (81,9% nel 2025). Le denunce con esito mortale (al netto studenti) presentate entro giugno 2026 sono state 342, cioe' 15 in meno delle 357 del 2025 (-102 sul 2021, -141 sul 2020, +4 sul 2019 e +1 sul 2022). Rapportando il numero dei casi mortali in occasione di lavoro (al netto studenti) agli occupati Istat, l'incidenza passa da 1,45 decessi denunciati ogni 100 mila occupati Istat di giugno 2019 a 1,41 del 2026 (-2,8%); rispetto a giugno 2025 la diminuzione e' del 4,7% (da 1,48 a 1,41). A giugno il numero delle denunce di infortuni sul lavoro ha segnato +4,7% nella gestione Industria e servizi (dai 182.487 casi del 2025 ai 191.096 del 2026), -0,8% in Agricoltura (da 11.446 a 11.350) e +10,6% nel Conto Stato (da 10.431 a 11.539). Tra i settori con piu' infortuni avvenuti in occasione di lavoro si evidenziano per gli incrementi la Sanita' e assistenza sociale (+5,3%), il Trasporto e magazzinaggio (+4,8%), il Commercio (+3,8%), i Servizi di supporto alle imprese (+2,8%), le attivita' dei Servizi di alloggio e ristorazione (+2,7%), le Costruzioni (+2,6%) e il Manifatturiero (+1,6%). L'analisi territoriale evidenzia un aumento delle denunce nelle Isole (+9%), nel Nord-Ovest (+5,7%), al Sud (+5,3%), al Centro (+5,1%) e nel Nord-Est (+2,6%). Tra le regioni con i maggiori incrementi percentuali: Sicilia (+11,1%), Lazio (+10,6%), Molise (+8,9%) e Campania (+8,2%). L'aumento delle denunce di infortunio e' legato sia alla componente femminile (+6,2% da 66.405 a 70.528 casi) che maschile (+4% da 137.959 a 143.457).

Crescono le denunce dei lavoratori stranieri (+7,6) e degli italiani (+3,8%). Incrementi generalizzati, in particolare tra i 60-69enni (+10,1%), 20-29enni (+6,7%) e tra i 30-39enni (+4,6%).

bab.

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