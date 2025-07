Lavoro: in Veneto +74.700 posti di lavoro dipendente nel I semestre 2025

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 16 lug - Nella prima meta' del 2025 il mercato del lavoro veneto, per come descritto dalla "Bussola" di Veneto Lavoro, ha proseguito la sua crescita, grazie soprattutto al deciso recupero registrato nel mese di giugno. Il bilancio occupazionale del periodo, pari a +74.700 posti di lavoro dipendente, e' tuttavia inferiore a quello registrato nel triennio precedente (+78.886 nel 2022, +84.564 nel 2023, +77.796 nel 2024), a conferma di un atteggiamento di maggiore cautela nelle decisioni aziendali, anche in virtu' del persistere della condizione di incertezza sul fronte internazionale e delle difficolta' di reperimento di personale.

La domanda di lavoro si conferma infatti in lieve calo nel periodo (-1%), interessando soprattutto le donne (-3%), per le quali si rileva una diminuzione delle attivazioni sia a tempo pieno (-2%) che a orario ridotto (-5%), i lavoratori italiani (-3%) e quelli delle fasce di eta' centrali (-4%).

Sono invece positivi gli andamenti registrati per gli stranieri (+3%) e gli over 55 (+4%). Nel complesso, si conferma elevata l'incidenza del part-time (33%), che rispetto allo scorso anno rimane stabile per gli uomini (22%) e scende dal 49% al 48% per le donne.

Bilancio positivo e in miglioramento rispetto allo scorso anno per i contratti a tempo indeterminato (+17.100), soprattutto per la riduzione delle cessazioni e l'aumento delle trasformazioni. Saldo positivo ma in ridimensionamento per il tempo determinato (+56.000) e l'apprendistato (+2.300), nonostante il buon andamento registrato nel mese di giugno da entrambe le tipologie contrattuali.

Dal punto di vista settoriale, segno positivo in tutti i tre macro-settori, ma se nell'industria il bilancio e' migliore rispetto a quello dello scorso anno (+9.400 posizioni lavorative contro le +8.300 del 2024), in agricoltura e nel terziario risulta meno favorevole (rispettivamente +1.200 e +57.900).

Nell'ultimo mese il saldo complessivo e' pari a +18.000 posti di lavoro, per effetto sia di un incremento delle assunzioni (+5%) sia di un lieve calo nelle cessazioni contrattuali (-3%).

Com-col-ric

(RADIOCOR) 16-07-25 17:11:18 (0565) 5 NNNN