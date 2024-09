Lavoro: in Italia part time per 1/3 donne occupate, solo 7,1% uomini-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Sul fronte della parita' di genere, lo studio 'Oltre il divario salariale: la parita' di genere per la crescita economica e la competitivita' delle imprese' realizzato da Arel in collaborazione con Jti Italia con il supporto dell'Ufficio Studi Pwc sottolinea quindi come le caratteristiche della forza lavoro femminile italiana siano scarsa partecipazione e meno stabilita', specialmente per le madri In Italia nel 2023 il tasso di occupazione femminile e' stato del 52,5%, quasi 20 punti inferiore al tasso di occupazione maschile (70,4%), con variazioni regionali che variano dal 69,3% della Provincia Autonoma di Bolzano al 31,1% della Campania. Rispetto agli altri paesi europei, l'Italia si presenta come fanalino di coda per quanto riguarda la percentuale di donne occupate, superata anche da Grecia (52,8%) e Romania (54,3%) e lontanissima da Paesi Bassi (78,9%) e Svezia (75,6%). La motherhood e la caregiver penalty secondo lo studio sono alla radice del problema dell'inattivita' in Italia. Nonostante negli ultimi 20 anni il tasso sia diminuito per entrambi i sessi, il 42,3% delle donne tra i 15 e i 64 anni sono inattive, con un tasso quasi doppio rispetto a quello che coinvolge gli uomini della stessa eta' (24,3% nel 2023). A livello territoriale, il Mezzogiorno spicca con un tasso di inattivita' femminile del 56,7% (vs. Centro 36,9% e Nord 34%). Su 12,4 milioni di inattivi, 2,7 milioni (circa il 21% del totale) sono donne che dichiarano di essere fuori dal mercato del lavoro per motivi familiari. La cura domestica e' la ragione piu' diffusa dell'inattivita' femminile (34% delle donne inattive, contro una media europea dell'8,6% nel 2021), seguita da motivi di studio e formazione professionale (29% dei casi) e motivi di eta' o pensionamento (15% dei casi). Guardando gli uomini, quasi la meta' degli inattivi non lavora perche' coinvolto nella formazione (46%), il 16% per motivi d'eta' o perche' in pensione, e solamente il 3% per motivi familiari.

Complessivamente, il 95% delle persone inattive per motivi familiari e' donna.

