Lavoro: in crescita il tasso di occupazione in Lombardia nel II trim

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ott - In crescita il tasso di occupazione in Lombardia che si mantiene saldamente sopra la media nazionale. Nel secondo trimestre del 2023 il tasso di occupazione in Lombardia ha raggiunto il 68,8%, aumentando di 0,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente e di 0,5 punti percentuali in confronto al secondo trimestre 2022, come rilevato nella nota trimestrale sul mercato del lavoro in Lombardia di Polis sui dati Istat. Nello stesso periodo, e' risultato in aumento il tasso di occupazione femminile, passato dal 61,3% del primo trimestre 2023 al 61,7%, mentre e' leggermente calato il tasso di occupazione maschile, sceso dal 75,99% del primo trimestre 2023 al 75,80% del secondo. Guardando al tasso di disoccupazione, nel periodo aprile-giugno 2023 si e' attestato al 4,65%, in aumento di 0,2 punti rispetto al primo trimestre del 2023 e in calo di 0,5% rispetto al secondo trimestre del 2022.

Fla-

(RADIOCOR) 08-10-23 14:23:32 (0162) 5 NNNN