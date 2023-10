Lavoro: in crescita il tasso di occupazione in Lombardia nel II trim -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 ott - Nel periodo e' continuata la convergenza nel tasso di disoccupazione fra uomini e donne: rispetto al secondo trimestre del 2022, il tasso di disoccupazione maschile e' aumentato di 0,5 punti, attestandosi al 4,1%, mentre quello femminile e' diminuito di 1,4 punti, arrivando al 5,1%. Per quanto concerne la dinamica del tasso di attivita' in Lombardia, nel secondo trimestre dell'anno in corso ha ricalcato quella del tasso di occupazione, raggiungendo il 72,1% e aumentando di 0,2 punti rispetto al primo trimestre.

In particolare, si e' registrato un aumento di +0,4% per le donne, quando per gli uomini c'e' stata una leggera riduzione, pari a 0,1 punti. A livello nazionale, come indicato dall'Istat, nel secondo trimestre 2023 il tasso di occupazione si e' attestato al 61,3% (+0,3 punti), quello di disoccupazione al 7,6% (-0,3 punti) e il tasso di inattivita' 15-64 anni al 33,5% (-0,1 punti). Per quanto riguarda il mese di agosto, ultimo dato Istat disponibile a livello nazionale, il tasso di occupazione e' salito al 61,5%, quello di disoccupazione e' sceso al 7,3%, con il tasso di inattivita' stabile al 33,5%.

