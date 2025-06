Lavoro: in aumento studenti dei corsi terziari, occupabilita' e salari alti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - Secondo lo studio dell'Osservatorio Mheo Statale, dal titolo 'Istruzione terziaria e sistema economico: Afam, Its Academy e Universita'', in dettaglio il sistema di istruzione superiore in Italia che si occupa di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica Milano e' uno dei poli trainanti del sistema Afam: crescita degli iscritti del 21,8% in 4 anni, quasi il doppio rispetto alla media nazionale (+12,9%). Da sola, la citta' meneghina concentra oltre il 19% degli iscritti in Italia. L'89.5% degli istituti Afam di Milano e' non statale e/o privato e ha personale docente, assunto principalmente a tempo determinato, attivo anche nel mercato del lavoro, che svolge un ruolo di 'ponte' tra gli istituti Afam e i settori produttivi di riferimento. E' peculiare la quota elevata di studenti internazionali che viene in Italia appositamente per frequentare gli istituti Afam, che riflette l'attrattivita' di questo tipo di offerta formativa, percepita come fortemente radicata nelle tradizioni culturali e produttive italiane e locali. Il rapporto tra numero di studenti e numero di docenti e' di norma molto stretto, il che testimonia la diffusione di modelli formativi incentrati sull'apprendimento pratico, individuale o progettuale e laboratoriale. L'incontro tra offerta di diplomati Afam e la domanda di artisti e creativi e' consentito dal fatto che la Lombardia e Milano risultano tra i centri piu' specializzati di tutto il sistema nazionale artistico e culturale, generando piu' di un quarto della ricchezza economica della filiera culturale nazionale.

Riguardo ai percorsi biennali post diploma di formazione professionalizzante non accademica, ad alta specializzazione tecnologica, la Lombardia conta il maggior numero di Its Academy (25 fondazioni attive, pari al 17% del totale nazionale) e si distingue per i piu' alti tassi di diploma e di inserimento occupazionale coerente tra tutte le regioni italiane. Gli iscritti, sempre in Lombardia, sono soprattutto uomini (75%) e la maggior parte dei docenti proviene dal mondo delle imprese (79,8%). Il 38% dei corsi ITS lombardi e' concentrato su digitale e servizi alle imprese: una chiara focalizzazione formativa sui comparti piu' dinamici del mercato del lavoro. Gli ITS Academy sono infatti molto attrattivi per le imprese e il tessuto industriale italiano: in Lombardia, il 53,5% dei partner sono imprese o associazioni di imprese, nel resto d'Italia il 45,4%.

Frequentare un Its Academy e' un buon investimento: a parita' di caratteristiche sociodemografiche, infatti, i diplomati Its Academy guadagnano il 6% in piu' su base mensile rispetto ai diplomati di scuola secondaria superiore. Inoltre, in Lombardia e in Italia, i tassi di occupazione dei diplomati degli ITS Academy sono molto alti.

In Lombardia, come nel resto d'Italia, all'aumentare delle imprese all'interno della Fondazione Its Academy, si registra un aumento del tasso di occupazione. Questa evidenza conferma il ruolo centrale delle imprese che all'interno degli Its Academy consentono di erogare una formazione in linea con le richieste del mondo del lavoro, con conseguente elevata occupabilita'.

