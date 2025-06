Lavoro: in aumento studenti corsi terziari, occupabilita' e salari alti

Osservatorio Mheo Statale: Milano e Lombardia trainano (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 giu - In Italia aumenta il numero di studenti iscritti ad un corso terziario, una crescita costante e piu' forte rispetto a quella registrata per le universita'. In 10 anni Afam, acronimo di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e Its Academy hanno registrato un incremento di iscritti e buoni risultati occupazionali, nonche' salari alti, grazie al coinvolgimento delle aziende. E' quanto emerge dalla quarta edizione dell'Osservatorio Mheo (Milan Higher Education Observatory), dedicato a studi e ricerche sull'istruzione terziaria in rapporto con il sistema economico e coordinato dall'Universita' Statale di Milano e realizzato in collaborazione con Deloitte. Nonostante si attenda un'inversione di tendenza dovuta al calo demografico, al momento il sistema italiano insomma e' in espansione e mostra ancora margini di progressione, soprattutto considerando il valore aggiunto che e' in grado di garantire in termini di competenze, occupabilita' e retribuzione. Gabriele Ballarino, docente del Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell'Universita' Statale di Milano e responsabile del quarto rapporto afferma: 'Intraprendere questo tipo di percorsi facilita l'allineamento tra le competenze richieste dal sistema economico e la formazione ricevuta, garantendo migliori opportunita' di lavoro'.

'Milano e la Lombardia ospitano un sistema di Istruzione Terziario forte, reputato e plurale con 69 istituzioni in Lombardia, tra cui ben 32 a Milano, che vantano un rapporto capillare e strategico con le realta' produttive e il territorio. I dati ci confermano che e' importante aumentare la consapevolezza di questa ricchezza culturale e che le istituzioni rafforzino la collaborazione e le partnership tra enti e imprese, su base territoriale, cosi' da rendere sempre piu' riconoscibile questa eccellenza e potenziare le opportunita' di occupazione per gli studenti', aggiunge Matteo Turri, responsabile scientifico dell'Osservatorio Mheo. Gabriele Secol, Partner di Deloitte Officine Innovazione aggiunge: 'Un effetto positivo sul tessuto industriale dei territori perche' risponde alla crescente domanda di professionisti specializzati da parte delle aziende, chiudendo il mismatch tra domanda e offerta di talenti. I dati e le evidenze presentate dal Rapporto ci mostrano come questo sistema virtuoso deve crescere dimensionalmente e coinvolgere piu' imprese per avere un impatto significativo a livello nazionale".

