Lavoro: Ilo, in Italia con inflazione -6% salari in 2022, peggiore del G20

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - L'aumento dell'inflazione sta riducendo drasticamente i salari in Italia, con la decrescita maggiore all'interno del G20, causando una perdita del potere d'acquisto di lavoratori e famiglie E' uno dei messaggi principali del Rapporto mondiale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (Ilo) sui salari 2022-2023 con un approfondimento sull'Italia. Per la prima volta in questo secolo, i salari reali sono diminuiti su scala mondiale (-0,9%) nella prima meta' del 2022. In Italia, l'impennata inflazionistica ha eroso i salari con una riduzione di quasi 6 punti percentuali nel 2022 che e' piu' che doppia rispetto alla media dei paesi dell'Unione europea.

Questo 'effetto inflazione' segue un periodo di crescita modesta di 0,1 punti percentuali delle retribuzioni mensili nel periodo 2020-2021 (+1,7 punti per la media dei paesi dell'Unione europea) a causa della pandemia. Se si considera il periodo 2008-2022, solo in 3 delle economie avanzate del G20 - Italia, Giappone e Regno Unito - i salari reali hanno registrato livelli inferiori nel 2022 rispetto al 2008.

L'Italia e' il Paese che registra la decrescita maggiore, pari a 12 punti percentuali, intaccando in modo sostanziale il potere d'acquisto per le famiglie negli ultimi 15 anni.

