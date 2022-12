Lavoro: Ilo, in Italia con inflazione -6% salari in 2022, peggiore del G20 -2

Impatto maggiore su lavoratori con basse retribuzioni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - Le crisi legate alla pandemia e all'inflazione hanno un impatto maggiore su lavoratori e lavoratrici con basse retribuzioni.

La combinazione tra perdita di lavoro e riduzione di ore lavorate durante la pandemia ha causato una crescita di quasi un punto percentuale della proporzione di lavoratori e lavoratrici a bassi salari che in Italia e' passata dal 9,6% del 2019 al 10,5% del 2020. Anche i giovani sono nell'occhio del ciclone. Essi sono particolarmente numerosi tra i lavoratori con basse retribuzioni, anche se la crescita maggiore si e' registrata tra i lavoratori a bassa retribuzione di eta' compresa tra i 35 e i 50 anni (+1,2 per cento) e i lavoratori con contratti a termine.

'Dobbiamo porre particolare attenzione ai lavoratori a reddito medio-basso. Contrastare l'erosione del potere d'acquisto dei salari e' un fattore essenziale per la crescita economica e puo' supportare la crescita dell'occupazione. Questo puo' essere inoltre un modo efficace per diminuire la probabilita' o la severita' di un'eventuale recessione in Italia' dice Giulia De Lazzari, economista dell'Ilo Il Rapporto mostra, inoltre, che l'inflazione puo' avere un impatto maggiore sul costo della vita delle famiglie a basso reddito a causa dell'utilizzo della maggior parte del loro reddito disponibile per la spesa in beni e servizi essenziali. Questi ultimi, in genere, subiscono un incremento di prezzo maggiore. Anche i dati relativi all'Italia evidenziano che i beni e servizi primari sono stati maggiormente intaccati dall'inflazione. Il divario salariale di genere e' rimasto immutato a livello globale durante la pandemia e si attesta intorno al 20 per cento. In Italia questo divario continua ad attestarsi all'11% (se misurato in base ai salari orari) o al 16,2% (se basato sui salari mensili). Questo nasconde tuttavia le maggiori perdite occupazionali delle lavoratrici durante l'emergenza di Covid-19.

'La ripresa dal Covid-19 che si stava realizzando nel mondo del lavoro in Italia e su scala globale e' stata compromessa dall'attuale grave crisi inflazionistica. Insieme al rallentamento della crescita economica, la crisi attuale sta aggravando la situazione dei salari reali in Italia e nel mondo', spiega il Direttore dell'Ufficio Ilo per l'Italia e San Marino, Gianni Rosas. 'In questo contesto, e' necessario adottare, attraverso il dialogo sociale, delle politiche e misure di supporto al tenore di vita di lavoratori e famiglie, politiche salariali attraverso la contrattazione collettiva, unitamente a misure dirette alle famiglie meno abbienti. E' inoltre fondamentale rafforzare le competenze di lavoratrici e lavoratori attraverso l'istruzione e la formazione lungo l'arco della vita e adottare strategie integrate per ridurre il divario salariale di genere' ha concluso.

