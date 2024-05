Lavoro: Humangest, oltre 1.700 posizioni aperte per l'estate 2024-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 mag - In particolare, secondo i dati Humangest, si registra un grande fermento in tutti i settori legati all'hospitality, dall'hotellerie alla ristorazione, che si estende lungo tutta la supply chain, con la logistica che, con l'avvicinarsi dei mesi estivi cresce in maniera significativa. I profili richiesti sono: addetti al facchinaggio, 250 profili in Piemonte; addetti al customer service, 250 profili fra Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia; addetti al confezionamento alimentare, 200 profili in Piemonte Addetti al confezionamento - 160 profili in Lombardia; addetti alla Gdo (settore supermercati), 150 profili nel Lazio; carrellisti retrattilisti, 150 profili fra Lazio e Puglia; scaffalisti Gdo, 100 profili, di cui 20 fra Sardegna, Piemonte e Lombardia; addetti alla logistica, 100 profili in Lombardia; operatori call center, 90 profili fra Abruzzo e Puglia; addetti alla logistica (settore editoria), 70 profili in Lombardia; addetti alla sicurezza non armata, 50 profili in Lombardia; camerieri ai piani, 50 profili in Friuli-Venezia Giulia; operatori fast food, 50 profili in Veneto; addetti alla Gdo, settore 'Fai da te', 40 profili su tutto il territorio nazionale.

