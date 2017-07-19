Lavoro: Fondo Ue adeguamento globalizzazione (Feg) anche per imprese in crisi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 mag - L'estensione della platea verso cui utilizzare il Feg conferma una scelta chiara del Governo: le competenze sono la prima tutela dei lavoratori, soprattutto nei momenti di crisi" rileva il ministro del Lavoro, Marina Calderone. "Il nuovo Regolamento - aggiunge nella nota - ci permette di intervenire in anticipo, sostenendo non solo chi ha gia' perso il lavoro ma anche chi e' coinvolto nei processi di ristrutturazione, lungo tutta la filiera. Le grandi crisi e le trasformazioni del mondo del lavoro ci ricordano ogni giorno che la risposta piu' efficace e' rafforzare la capacita' delle persone di seguire il cambiamento. Formazione, riqualificazione e aggiornamento continuo restano gli strumenti decisivi per mantenere l'occupabilita'". Tra le misure di politica attiva del lavoro finanziabili dal Feg rientrano: attivita' di formazione e riqualificazione; certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite; servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attivita' mirate per gruppi; orientamento professionale; servizi di consulenza; tutoraggio; assistenza al ricollocamento; promozione dell'imprenditorialita'; attivita' di cooperazione. Il rafforzamento del ruolo del Feg quale strumento europeo di sostegno alle transizioni occupazionali agevolera' un intervento piu' tempestivo ed efficace in favore dei lavoratori e dei territori maggiormente esposti agli effetti delle ristrutturazioni su larga scala.

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(RADIOCOR) 29-05-26 12:39:46 (0354) 5 NNNN