Lavoro: Fo'rema, gli uomini puntano allo stipendio, le donne chiedono formazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 feb - Sicurezza economica e stima per gli uomini, crescita professionale e autorealizzazione per le donne. E' questo quello che chiedono al mondo del lavoro, secondo il centro studi di Fo'rema, ente di formazione del sistema confindustriale veneto. Per meno della meta' del panel, 48%, la motivazione al lavoro poggia esclusivamente sul bisogno di sicurezza e indipendenza economica, ma, aggregando le altre risposte, per la maggioranza l'obiettivo e' diventato ormai piu' personale: autorealizzazione, stima, appartenenza, gestione del proprio tempo. Il secondo elemento in ordine di importanza, 13%, e' la possibilita' di crescere professionalmente e umanamente, seguito dall'opportunita' di realizzare le proprie potenzialita' (11%).

Per gli uomini la sicurezza e l'indipendenza economica assume un peso maggiore, 51%, rispetto alle donne, 45%, cosi' come il sentirsi utili e stimati (9% contro il 6%). Le donne assegnano livelli piu' alti a crescita professionale e umana, 14% contro l'11% dei colleghi maschi, l'autorealizzazione, 12% contro il 10%, la disponibilita' di tempo per la propria vita privata, 5% rispetto al 3%.

