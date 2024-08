Lavoro: Flai-Cgil, su caporalato risposte Governo ancora insufficienti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 6 ago - 'Le risorse economiche attualmente a disposizione sono insufficienti e non strutturali'. Lo afferma la Flai-Cgil dopo il confronto con i ministri dell'Agricoltura e del Lavoro Lollobrigida e Calderone sulle misure di contrasto allo sfruttamento e al caporalato in agricoltura. Il sindacato segnala che 'per la cassa integrazione per gli operai agricoli ci sono solo 2 milioni di euro, finanziamento che si chiude a fine 2024; non c'e' un reale incremento del personale da destinare alle ispezioni per contrastare questa autentica piaga; non e' stato ancora illustrato il reale funzionamento del sistema informativo e dell'incrocio delle banche dati per far emergere il sommerso e non e' ancora stato deciso quali siano le caratteristiche che le imprese devono avere per potersi iscrivere all'elenco di chi puo' fare appalti nel mondo agricolo. Abbiamo chiesto che tale metodo sia applicato anche alle imprese industriali della filiera agroalimentare.

Pertanto e' fondamentale vigilare, perche' solo con l'arrivo di risorse adeguate questi provvedimenti potranno essere efficaci'.

Arl

(RADIOCOR) 06-08-24 19:39:31 (0693)FOOD 5 NNNN