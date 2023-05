Lavoro: firmato il decreto attuativo per il Reddito alimentare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mag - Adottato il decreto che stabilisce i presupposti per la sperimentazione triennale del reddito alimentare, un sostegno in piu' per chi e' in situazioni di poverta' assoluta e per combattere lo spreco di cibo. Il decreto, firmato dal ministro del Lavoro, e' ora al vaglio degli organi competenti. Con il decreto si definiscono le modalita' attuative della misura, la platea dei beneficiari e come destinare le risorse finanziarie (1,5 milioni nel 2023 e 2 milioni annui dal 2024), integrative di quelle gia' previste dal Programma Nazionale 'Inclusione e lotta alla poverta' 2021-2027'. La sperimentazione, in alcuni comuni capoluogo di citta' metropolitana, prevede che i prodotti invenduti dei negozi siano distribuiti gratis sotto forma di pacchi alimentari, anche attraverso gli enti del Terzo Settore. Questo nuovo strumento si affianca alle altre iniziative di distribuzione di beni alimentari per contrastare l'indigenza grave.

