Lavoro: Fadda(Inapp),sistema sostegni ha retto, attenzione disoccupazione nascosta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - 'Questi dati ci dicono che la situazione e' tendenzialmente negativa, pero' proprio il fatto che la caduta dell'occupazione ha riguardato principalmente i lavoratori indipendenti e i precari rivela che il ruolo dei sostegni al reddito in costanza di rapporto di lavoro ha tamponato questa caduta e che tutto il sistema degli ammortizzatori sociali mantiene in realta' una quota di disoccupazione che potremmo definire nascosta'. Lo ha dichiarato Sebastiano Fadda, presidente dell'Inapp, intervistato da Rainews24 commentando i dati diffusi dall'Istat sull'occupazione. 'Cio' che e' importante - ha proseguito - e' capire la prospettiva e come intervenire. L'Ocse prevede che per il prossimo anno il Pil italiano crescera' del 4,3% ma, allo stesso tempo, aumentera' anche il tasso di disoccupazione dal 9,5% a circa l'11%, proprio a causa della fine del blocco dei licenziamenti.

Proprio per questo - ha concluso il presidente dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche - non bastano solo le politiche passive ma occorre rilanciare tutte quelle attive sul lavoro, che devono anche essere un'occasione per migliorare le competenze dei lavoratori con attivita' di formazione, facendo emergere le nuove professionalita'. Infatti quello che e' certo e' che il mondo del lavoro, nel post pandemia, non sara' piu' quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi: ci saranno settori e filiere che si ridimensioneranno e settori e filiere che si espanderanno, e per queste ultime dovranno essere disponibili lavoratori dotati di nuove competenze'.

com-Ale

