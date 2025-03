Lavoro: Ey, salgono a 43,1% donne in Cda societa' finanziarie italiane

Cresce anche remunerazione mediana (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 mar - L'Italia, con il 43,1% di donne nei Cda delle societa' quotate che operano nel settore finanziario, e' seconda soltanto a Francia (47,9%) e Spagna (45,1%) per quanto riguarda la rappresentanza femminile nei Consigli di amministrazione. A pari merito i Paesi Bassi (43,1%), seguono Germania (40%), Belgio (38,5%) e Svizzera (37,8%). E' quanto emerge dall'Ey European Financial Services Boardroom Monitor, che monitora semestralmente l'esperienza, la formazione e le competenze dei membri dei consigli di amministrazione delle istituzioni finanziarie e assicurative comprese nell'Msci European Financials Index e di altri grandi intermediari finanziari.

Per quanto riguarda la remunerazione dei membri dei Cda, negli ultimi anni nei Paesi europei si e' registrata una crescita generale. In Italia, la remunerazione mediana e' aumentata passando dai 150.323 dollari del 2019 ai 173.894 dollari del 2023, dato che colloca il nostro Paese in una posizione intermedia rispetto alle altre economie del continente. Mentre in Svizzera oggi la remunerazione mediana raggiunge i 338.621 dollari, seguita da Spagna (252.570) e Regno Unito (199.856), in altri Paesi, come Belgio (110.534) e Francia (83.941), si attesta su livelli piu' bassi.

