Lavoro: Emilia Romagna, Toscana e Marche, +15% professioni qualificate

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - Energia, oil & gas, costruzioni ed engineering trainano l'occupazione in Emilia Romagna, in Toscana e nelle Marche. Le opportunita' per professionisti altamente qualificati salgono nel 2023 nelle tre regioni del +15% di occasioni rispetto all'anno precedente secondo i dati elaborati da Hunters Group, societa' di ricerca e personale altamente qualificato. E si tratta di un trend che continuera' a crescere per tutto il 2024. 'Nonostante le oggettive difficolta' a livello generale - precisa Carmela Gradilone, Area Manager della sede di Bologna di Hunters Group per la divisione dedicata ai profili di Middle Management - non mancano le occasioni di lavoro per professionisti altamente qualificati, soprattutto negli ambiti che sono collegati alle energie rinnovabili, alle costruzioni e all'Oil & Gas. In questo momento, ad esempio, le aziende stanno cercando Energy o Mobility Manager, ma anche professionisti dell'intelligenza artificiale o tecnici meccatronici che, in alcuni casi, fanno fatica a trovare'.

Ann

(RADIOCOR) 24-03-24 18:00:00 (0412) 5 NNNN