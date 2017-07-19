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            Lavoro: Durigon, occorre tenere i giovani in Italia, serve flat tax al 5%

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - E' importante che "i giovani rimangano in Italia". Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro nella seconda giornata dell'evento organizzato dalla Lega 'A tua difesa'. "Noi - ha aggiunto - perdiamo ogni anno i giovani che studiano e se ne vanno via. Serve una flat tax al 5% dell'Irpef dei giovani, per cinque anni, legati al datore di lavoro e quindi fidelizzati al datore di lavoro farebbe si' che i giovani possano rimanere in Italia".

            Sim-Liv

            (RADIOCOR) 09-09-26 12:50:10 (0309) 5 NNNN

              


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