Lavoro: Draghi, molto resta da fare, a partire dalla sicurezza dei lavoratori -2

Eliminare ostacoli che limitano occupazione femminile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mag - "Per abbattere la precarieta' e rafforzare le tutele nel mercato del lavoro - ha sottolineato Draghi - occorre investire anche nella formazione professionale, con incentivi specifici per i giovani. Con uno stanziamento da circa 600 milioni di euro rafforziamo il sistema duale, per sviluppare competenze utili nel mondo del lavoro. Vogliamo eliminare gli ostacoli che storicamente limitano l'occupazione delle donne. Lo facciamo con le politiche di welfare, come l'aumento degli asili nido, e attraverso gli sgravi contributivi per le aziende che si impegnano a garantire la parita' di genere. Abbiamo anche introdotto sgravi fiscali per le lavoratrici che rientrano al lavoro dalla maternita'".

