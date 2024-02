Lavoro domestico: in Lombardia vale 3,7mld, tre su dieci dall'est Europa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb - Cala il lavoro domestico regolare in Lombardia: 174.613 nel 2022 secondo i dati Inps, in calo del 6,5% rispetto al 2021. Sei su dieci sono colf, quattro badanti. Calano, parallelamente, anche i datori di lavoro domestico regolare: 185.968, - 5,5% rispetto al 2021. Mentre i lavoratori in ambito domestico rappresentano il 3,6% della popolazione Lombarda.

Di questi, secondo i dati rielaborati dall'Associazione Domina, i piu' numerosi, 29,5%, provengono dall'Est Europa, il 22,5% arriva dall'Asia, il 20,1% viene dal continente americano e solo il 19,4% sono italiani. Si conferma piu' numerose le donne (83,3%) e l'eta' media e' di 48,9 anni.

L'eta' media del datore di lavoro e' di 62,3 anni, in oltre la meta' dei casi donna. La maggior parte dei datori di lavoro e' italiana (89,4%) ma la Lombardia e' la regione con il maggior numero di datori di lavoro stranieri (10,6%).

Nel 2022 le famiglie in Lombardia hanno speso circa 1.686 milioni di euro per la retribuzione dei lavoratori domestici tra stipendio, contributi e TFR Il valore aggiunto prodotto vale 3,7 miliardi di euro e corrisponde all'1,1% del pil regionale. A livello provinciale, Milano e' in termini sia assoluti che relativi il centro principale. Nel capoluogo si concentrano il 62,5% delle colf (15,9 ogni 1.000 abitanti) e il 51,5% delle badanti (11,3 ogni 100 anziani) del totale regionale.

