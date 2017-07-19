Lavoro: Deloitte, pay transparency per un'impresa su due negli annunci

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 lug - Un'azienda su due, in fase di assunzione, comunica gia' la fascia retributiva dell'annuncio di lavoro. E' quanto emerge dalla Deloitte Pay Transparency instant poll a un mese dall'entrata in vigore della direttive che impone la trasparenza retributiva. Interpretazione normativa (70%), cultura aziendale (43%) e disponibilita' dei dati (20%) rappresentano ancora le sfide principali. Il 48% delle aziende intervistate da Deloitte comunica gia' una fascia retributiva nell'annuncio di lavoro, il 9% comunica la retribuzione iniziale, il 17% adotta un approccio ibrido differenziando la comunicazione in funzione del profilo ricercato. Il 26% sta rinviando la scelta. 'Le prime evidenze raccolte mostrano un mercato impegnato a decodificare la norma e al tempo stesso a ripensare cultura, processi e dati. Le aziende che sapranno trasformare gli obblighi del Decreto 96/2026 in una strategia integrata saranno quelle meglio posizionate per attrarre talenti, ridurre i rischi di contenzioso e rafforzare la propria reputazione in un mercato sempre piu' attento ai temi di equita' e inclusione', commenta Carmine Perna, partner human capital di Deloitte. Storicamente, la retribuzione e' stata trattata come informazione riservata, individuale e poco esplicitata nei criteri decisionali: 'la Pay Transparency trasforma questo ambito in un terreno di accountability: le scelte retributive devono risultare comprensibili, giustificabili e difendibili sia verso l'interno (lavoratori e rappresentanze) sia verso l'esterno (autorita' e mercato). E' una sfida di change management: si tratta di preparare manager e HR a dialogare su temi retributivi in modo trasparente, coerente e non difensivo', aggiunge Andrea Bonanni Caione, partner e head of people law di Deloitte Legal.

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(RADIOCOR) 18-07-26 13:41:59 (0280) 5 NNNN