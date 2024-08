Lavoro: Ddl bipartisan Senato, rafforzare dalla scuola formazione su sicurezza -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 03 ago - Per la "diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado" sono stanziati 6 milioni annui a partire da quest'anno per "percorsi formativi interdisciplinari tra le diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza sul lavoro". Per favorire un effettivo coinvolgimento tramite l'esperienza diretta, sottolinea la relatrice, sia nelle scuole che nelle aziende si prevede un apporto 'dei rappresentanti della sicurezza delle organizzazioni bilaterali, nonche' delle vittime di infortuni sul lavoro e malattie professionali o dei loro familiari superstiti'. Altri temi toccati dal disegno di legge riguardano il rafforzamento delle tutele per i familiari delle vittime sul lavoro, sia con un incremento del fondo di sostegno di 15 milioni annui sia con l'equiparazione al coniuge del convivente di fatto che abbia la stessa residenza anagrafica da almeno cinque anni. Viene poi incrementato il limite di eta' per l'assegno di incollocabilita' (ora fissato a 65 anni) per evitare 'buchi temporali' fra questa tutela e l'erogazione della pensione. Inoltre, sulla scia di una decisione del Consiglio di Stato, viene esclusa dal calcolo Isee la rendita erogata dall'Inail ai superstiti di vittime di infortuni sul lavoro. Infine, un articolo punta al rafforzamento della tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e al sostegno della ricerca clinica.

L'esame in commissione Affari Sociali e' in sede redigente e dunque il successivo esame dell'Aula sara' limitato al voto degli articoli e a quello finale. E' stato fissato un termine per gli emendamenti il 10 settembre perche', come spiega ancora la relatrice, non si escludono modifiche migliorative se dovessero arrivare spunti ulteriori dalle associazioni delle vittime degli infortuni. C'e' poi anche l'aspetto della Intelligenza artificiale che 'oggi e' una partita importantissima sulla sicurezza sul lavoro', osserva Mancini, anche se sulla AI e' in discussione un Ddl ad hoc che riguarda anche il lavoro e potrebbe essere quello il veicolo dove inserire disposizioni specifiche. Mancini ricorda infine un altro 'tassello': il Ddl Rizzetto sulla introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'insegnamento della educazione civica arrivato dalla Camera e all'esame della commissione Cultura, su cui la commissione Affari Sociali ha espresso parere favorevole.

nep

(RADIOCOR) 03-08-24 16:47:44 (0360) 5 NNNN