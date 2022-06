Lavoro: cresce la richiesta di manager ma sono difficili da trovare

I dati dell'Osservatorio 4.Manager (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Il 64% delle imprese lombarde evidenzia una difficolta' di reperimento dei manager, rispetto al 70% registrato nel resto dell'Italia. Nel territorio lombardo, a fronte di un calo del numero di imprese industriali attive sul territorio (94mila nel 2021 contro le 104mila del 2014), si e' registrata una crescita del numero di manager (circa 44mila presenze attive nel 2021 contro le 39mila del 2014), a testimonianza della managerializzazione delle imprese. E' quanto emerge dall'elaborazione dell'Osservatorio 4.Manager, presentato questa mattina in occasione dell'evento 'Rinascita Manageriale: Politiche attive per la ripresa del sistema produttivo', organizzato da Assolombarda, Aldai-Federmanager e 4.Manager. Inoltre, prendendo sempre in esame solo il comparto manifatturiero, nel primo semestre 2022 in Italia c'e' stata una domanda di competenze manageriali pari a 1320 professionisti, di cui 365 concentrati solo in Lombardia.

Sempre secondo le stime dell'Osservatorio 4.Manager, a giugno 2022 in Italia e in Lombardia si e' registrata un'elevata domanda di competenze nel settore del people management, della transizione sostenibile, dell'export-internazionalizzazione e della transizione energetica. In particolare, le offerte di lavoro nel People management sono state 2.883 in Italia, di cui 1.245 in Lombardia, quelle per la transizione sostenibile 1.056 (398 in Lombardia), le offerte nell'export-internazionalizzazione 756 in Italia e 296 in Lombardia e quelle nella transizione energetica 599, di cui 167 in Lombardia. Tutte con una crescita elevata secondo l'Osservatorio 4.Manager.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 14-06-22 11:07:01 (0264) 5 NNNN