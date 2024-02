Lavoro: Corte conti Ue, agire per migliorare qualita' tirocinio giovani

Ogni anno 3,7 milioni svolgono un'esperienza in azienda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 feb - I tirocini hanno acquisito maggiore importanza nella Ue e, secondo la Corte dei Conti europea, persistono diverse criticita' relative a come viene definito nei diversi stati membri, alla disponibilita' limitata di dati attendibili, che ostacola l'elaborazione di politiche basate su dati concreti; all'attuazione non uniforme della raccomandazione del Consiglio del 2014 sui tirocini di qualita'; alle potenziali differenze nelle opportunita' e nell'accessibilita' per i giovani provenienti da contesti sociali diversi. 'I tirocini sono diventati sempre piu' importanti per molti giovani che entrano nel mondo del lavoro; e' quindi essenziale che queste opportunita' siano di qualita' adeguata', indica Eva Lindstrom, responsabile dell'audit. La Corte stima che siano 3,7 milioni i giovani che svolgono un tirocinio ogni anno.

Secondo le indagini Ue la qualita' dei tirocini e' associata a esiti occupazionali positivi, fatto particolarmente importante visto che spesso i giovani sono quelli che hanno maggiori probabilita' di rimanere senza un'occupazione.

Aps

(RADIOCOR) 18-02-24 11:27:33 (0246)EURO 5 NNNN