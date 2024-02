Lavoro: Corte conti Ue, agire per migliorare qualita' tirocinio giovani -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 18 feb - Secondo i sondaggi Eurobarometro, la percentuale di giovani che ha svolto un tirocinio e' aumentata fortemente negli ultimi 10 anni. Tuttavia, affinche' un tirocinio sia utile, i tirocinanti devono essere sicuri della sua qualita' e non dovrebbero sostituire i lavoratori stabilmente occupati. Nel 2014, il Consiglio Ue ha raccomandato agli stati membri di mettere in pratica una serie di requisiti minimi per i tirocini di qualita', che comprendono obiettivi di apprendimento, un contratto scritto, condizioni di lavoro eque e durata ragionevole. Questi requisiti sono al momento in fase di aggiornamento per riflettere il quadro della situazione attuale.

Due terzi dei tirocinanti intervistati ha dichiarato di aver trovato lavoro nei sei mesi successivi al completamento di un tirocinio. Tuttavia, i tirocini non sono regolamentati da norme Ue e non tutti gli stati membri seguono la raccomandazione del Consiglio. La definizione di 'tirocinio' differisce ancora notevolmente tra gli stati membri, 16 dei quali non hanno una definizione giuridica che stabilisca cosa effettivamente comporti un tirocinio. Cio' rende altresi' difficile raccogliere dati comparabili e attendibili, indica la Corte dei conti.

La raccomandazione del Consiglio non include la remunerazione tra i fattori di 'qualita''. Le indagini indicano che circa un terzo dei tirocini del mercato del lavoro al momento non sono remunerati, fatto che costituisce un problema per i giovani che, non potendo permettersi di svolgere un tirocinio, sono costretti a rifiutarlo. Di conseguenza, cio' rende l'ingresso nel mercato del lavoro difficile per i giovani svantaggiati. La Ue fornisce finanziamenti per i tirocini, ma 'non vi sono informazioni sugli importi specifici assegnati ne' sul numero esatto di tirocinanti che ne beneficiano'. Ad esempio, il Fondo sociale europeo Plus e l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile agevolano l'inserimento dei giovani svantaggiati nel mercato del lavoro e finanziano ogni anno circa 270 mila tirocini. Inoltre, Erasmus+ e altri fondi a gestione diretta forniscono sostegno principalmente ai tirocini transfrontalieri, completati ogni anno da circa 90 mila giovani. Infine, le istituzioni Ue a Bruxelles, Francoforte, Lussemburgo e Strasburgo accolgono ogni anno circa 4.700 tirocinanti remunerati.

Aps

