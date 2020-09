Lavoro: Conte, chiesto a imprese tutela occupazione durante sussidi

'Ora obiettivo e' riforma ammortizzatori sociali condivisa' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - Attraverso le norme varate dal governo 'abbiamo chiesto alle imprese il mantenimento dei livelli occupazionali per tutto il tempo in cui beneficiano di sussidi pubblici'. Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Ma, aggiunge subito dopo, 'non sfugge al governo la necessita' di interventi strutturali' e per questo Palazzo Chigi sta ragionando su 'una riforma degli ammortizzatori sociali, abbiamo aperto un tavolo per giungere a una riforma quanto piu' possibile condivisa'.

