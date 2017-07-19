Lavoro: Confcommercio, segnali rallentamento, scarsa partecipazione femminile

Oltre il 42% delle donne non lavora (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ott - 'Anche se appare prematuro leggere le prime stime sull'andamento dell'occupazione e della disoccupazione di agosto come l'inizio di una fase di deterioramento del mercato del lavoro cominciano a consolidarsi i segnali di una minore dinamicita''. E' quanto sottolinea, in una nota, l'ufficio studi di Confcommercio commentando i dati sull'occupazione diffusi oggi dell'Istat. Al netto del calo dell'occupazione rilevata nell'ultimo mese, associata ad un incremento dei disoccupati e degli inattivi, viene spiegato, negli ultimi periodi gli aumenti registrati su base annua si sono assottigliati: dagli oltre 440mila di gennaio ai 103mila di agosto, peraltro concentrate nella fascia over 50. A conferma di un quadro meno espansivo vi sono i segnali di una tendenza alla minore partecipazione al mercato del lavoro. "Il fenomeno, pur interessando sia gli uomini che le donne, appare innegabilmente piu' preoccupante per la componente femminile dell'occupazione". Ad oggi oltre il 42% delle donne tra i 15 ed i 64 anni, vale a dire quasi 8 milioni di persone, risulta inattiva, non ha un'occupazione e non la cerca, cifra che seppure leggermente inferiore ai valori pre-pandemici ci colloca molto lontano dai valori medi europei e rappresenta un freno alle possibilita' di sviluppo del nostro Paese.

