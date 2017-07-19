Lavoro: Confcommercio, intesa associazioni datoriali rafforza certezza regole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 lug - "Quella di oggi e' una vittoria del dialogo e della responsabilita' condivisa delle associazioni che hanno sottoscritto l'intesa. E' un accordo che rappresenta un passaggio di grande rilievo per il sistema delle relazioni sindacali del nostro Paese. Definire criteri condivisi per la misurazione della rappresentanza datoriale significa rafforzare la certezza delle regole, valorizzare la contrattazione collettiva di qualita' e contrastare fenomeni che indeboliscono imprese e lavoratori".

Cosi' il vicePresidente di Confcommercio con delega alla Contrattazione, Mauro Lusetti, in una nota sull'accordo raggiunto tra quattordici associazioni datoriali sulla rappresentanza datoriale nell'ambito della contrattazione collettiva.

"E' un ulteriore passo di un percorso impegnativo, ma indispensabile, che potra' contribuire a rendere il mercato del lavoro piu' trasparente, competitivo ed equo.

Continueremo - conclude Lusetti - a lavorare con tutte le parti coinvolte affinche' i principi contenuti nell'intesa trovino piena attuazione, consolidando il ruolo della rappresentanza e della contrattazione collettiva come strumenti di crescita, sviluppo e coesione sociale".

fon

(RADIOCOR) 10-07-26 18:28:41 (0475) 5 NNNN