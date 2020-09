Lavoro: Confcommercio, da Istat segnali di ripresa ma recupero resta difficile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - "Dopo quattro mesi di forti riduzioni, i segnali di ripresa emersi sul fronte dell'occupazione a luglio non possono essere interpretati con eccessivo ottimismo. Tra febbraio e giugno si sono persi 556mila posti di lavoro che difficilmente verranno recuperati in breve tempo. Il ritorno ai livelli pre-pandemia appare lento e complicato, come testimoniato dalla riduzione del numero di lavoratori indipendenti che sottende un fenomeno di chiusura di imprese destinato a proseguire nei prossimi mesi". E' il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati sugli occupati e i disoccupati a luglio diffusi oggi dall'Istat. "Questa prospettiva - aggiunte Confcommercio - unitamente al ritorno sul mercato di parte degli inattivi e alla fuoriuscita dal limbo della Cig e dai fondi di solidarieta' di parte dei dipendenti, rischia di spingere velocemente al rialzo il numero di persone in cerca di occupazione"

