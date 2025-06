Lavoro: Confagricoltura, bene programmazione triennale ingressi stranieri -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 giu - Sul tema prosegue Confagricoltura, 'permangono ancora le difficolta' relative all'iter burocratico correlato al click day. Ad oggi, ad esempio, pochi lavoratori sono entrati in Italia dopo il click day di febbraio, e le operazioni di raccolta in campagna sono gia' avviate da mesi. La situazione preoccupa le nostre imprese, che hanno presentato le istanze per i lavoratori extracomunitari nel novembre dello scorso anno e che confidavano di avere la manodopera in tempo per i raccolti'. L'organizzazione auspica pertanto che si vada nella direzione di una generale semplificazione, superando il meccanismo del click day, a favore di una procedura di prenotazione aperta tutto l'anno, con indicazione del periodo di interesse della tipologia contrattuale offerta. Un canale per l'acquisizione automatica delle domande caricate dalle organizzazioni di categoria all'interno delle quote previste.

Confagricoltura chiede infine 'l'accelerazione delle pratiche di conversione dei permessi di soggiorno in permessi di lavoro subordinato, in modo da stabilizzare i rapporti di lavoro effettivamente instaurati con gli addetti stagionali'.

com-arl

(RADIOCOR) 30-06-25 18:31:43 (0601)FOOD 5 NNNN