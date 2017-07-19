Lavoro: Cnel-Unioncamere, per imprese difficile coprire 46 contratti su 100

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 feb - Le imprese italiane, in 46 casi su 100, fanno fatica a coprire le posizioni lavorative ricercate. Parallelamente, si allarga il bacino dei giovani potenzialmente impiegabili. In gran parte si tratta di studenti che non hanno ancora concluso il percorso di studi ma, nell'area degli 'inattivi', in aumento del 4% su base annua, figurano anche molti giovani che per vari motivi non riescono ad accedere alle opportunita' occupazionali. E' quanto emerge dal secondo Report di Cnel e Unioncamere, in collaborazione con Istat, il cui obiettivo e' analizzare in modo sistematico le dinamiche del mercato del lavoro. In particolare, il Report approfondisce il disallineamento tra competenze disponibili e fabbisogni occupazionali delle imprese sulla base dei dati Excelsior del Ministero del Lavoro e di Unioncamere, affiancando all'analisi della domanda di lavoro focus specifici sulle caratteristiche dell'offerta di fonte Istat. Il focus di questa edizione riguarda la condizione dei giovani nel mercato del lavoro. 'I dati di questo Report indicano chiaramente una sfida cruciale e non piu' rimandabile: far incontrare i fabbisogni delle imprese, oggi alla ricerca di profili per quasi la meta' delle assunzioni previste, con il capitale umano custodito nei serbatoi di potenziale inespresso del Paese, come i nostri giovani, le donne e gli anziani', dichiara il Presidente del Cnel, Renato Brunetta.

'Individuare le azioni piu' efficaci per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e trattenere i talenti e' essenziale per assicurare competitivita' alle nostre imprese e crescita economica diffusa', commenta il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.

