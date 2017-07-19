Lavoro: Civ Inps, divario di genere occupazione del 17,8% in 2024 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 feb - Le lavoratrici con contratto a tempo parziale sono il 67,2% e anche il part time involontario e' soprattutto femminile, rappresentando il 13,7% degli occupati rispetto al 4,6% dei maschi. Le donne percepiscono stipendi inferiori di oltre 25 punti percentuali rispetto agli uomini: la differenza e' del 19,7% nelle attivita' manifatturiere, 23,6% nel commercio, 15,7% nei servizi di alloggio e ristorazione, 31,7% nelle attivita' finanziarie e assicurative. I ruoli dirigenziali sono ricoperti da donne solo nel 21,8% dei casi, tra i quadri il genere femminile rappresenta solo il 33,1%. Per quanto riguarda il livello di istruzione, nel 2024 le donne hanno superato gli uomini tra diplomati (52,6%) e laureati (59,4%), ma questo non si traduce in una corrispondente presenza ai vertici nel mondo del lavoro. Le donne continuano a farsi carico della gran parte del lavoro di cura: nel 2024 le giornate di congedo parentale utilizzate dalle donne sono state 15,4 milioni contro 2,8 milioni degli uomini. L'offerta di asili nido rimane insufficiente, solo Umbria, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta raggiungono o si avvicinano al target di 45 posti nido per 100 bambini 0-2 anni. Nella previdenza, sebbene siano 7,99 milioni le pensionate rispetto a 7,37 milioni di pensionati, restano significative differenze negli importi erogati: nel lavoro dipendente privato le pensioni di anzianita'/anticipate e di invalidita' per le donne sono rispettivamente del 25,1% e del 31,5% inferiori agli uomini; per le pensioni di vecchiaia il divario raggiunge il 44,2%. Il numero limitato delle donne con pensione di anzianita'/anticipata (34,2% rispetto a 65,8% degli uomini) riflette le difficolta' a raggiungere gli alti requisiti contributivi previsti, a causa della discontinuita' che caratterizza il loro percorso lavorativo.

