Lavoro: Cgil, dati Istat non confortano, servono investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 set - 'Non confortano i dati di oggi sull'occupazione. Di fronte a una rilevazione mensile e' difficile parlare di una vera e propria inversione di tendenza. Gli effetti economici e sociali della pandemia nel lungo periodo saranno visibili solo nel lungo periodo'. Lo dichiara la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, commentando le rilevazioni diffuse dall'Istat oggi. Analizzando i dati, Scacchetti evidenzia la 'drammaticita' dell'impatto sia sui tempi determinati, calati in questi mesi di oltre il 16% rispetto all'anno precedente, che sul lavoro autonomo (239mila da febbraio). Vengono confermate poi - continua - alcune criticita' ormai strutturali del nostro mercato del lavoro: l'alto tasso di disoccupazione giovanile, che torna ad essere sopra il 30%; il calo del tasso di occupazione nelle fasce di eta' intermedie; l'elevato numero degli inattivi, indice di una difficolta' permanente per ampie fasce della popolazione a superare lo scoraggiamento ad attivarsi'. Per la dirigente sindacale 'sono questi i nodi che vanno con forza aggrediti con la prossima legge di Bilancio e attraverso l'utilizzo dei fondi europei per rilanciare e riformare il modello di sviluppo del nostro Paese. Occorrono - prosegue - un grande piano di investimenti pubblici e privati, un nuovo ruolo e protagonismo dello Stato per la creazione di nuova e buona occupazione'.

