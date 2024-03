Lavoro: Cgil, allarme salari bassi, 5,7 mln di lavoratori sotto 11mila euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Nel 2022 - continuano alla Cgil - il salario medio dei 16.978.425 lavoratori dipendenti del settore privato con almeno una giornata retribuita nell'anno (dati Inps, esclusi agricoli e domestici) si e' attestato a 22.839 euro lordi annui. Il 59,7% di questa platea ha salari medi inferiori alla media generale, ed e' composto da oltre 7,9 milioni di dipendenti discontinui e da oltre 2,2 milioni di lavoratori part time per l'anno intero.

La differenza tra la media salariale del settore pubblico e quello del settore privato e' determinata in buona parte dal minor peso del part-time e della precarieta' nei settori pubblici. Inoltre, dallo studio emerge come i lunghi ritardi nel rinnovare i ccnl determinino un'elevata quota percentuale di lavoratori con salari non aggiornati.

'I dati non potrebbero essere piu' eloquenti - ha commentato il segretario confederale della Cgil, Christian Ferrari -. Se passiamo dal lordo al netto, risulta che, nel 2022, 5,7 milioni di lavoratrici e lavoratori hanno guadagnato l'equivalente mensile di 850 euro, altri 2 milioni di dipendenti arrivano ad appena 1.200 euro al mese. E la situazione non e' certo migliorata nel 2023, anno in cui l'inflazione ha raggiunto il 5,9%, cumulandosi con quella dei due anni precedenti, raggiungendo un totale del 17,3%. Per recuperare il grande divario accumulato con gli altri grandi Paesi europei - ha concluso Ferrari - occorre intervenire contestualmente su tutti i fattori che determinano i bassi salari: precarieta', discontinuita', part time involontario, basse qualifiche e gravi ritardi nel rinnovo dei Ccnl'.

