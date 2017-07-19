Lavoro: Cgia, occupati piu' felici ad Aosta, Trento e Bolzano, Sud in coda -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 ott - L'analisi dell'ufficio studi della Cgia ha inoltre messo a confronto l'indicatore di 'soddisfazione' con altri nove, collegati sempre alla qualita' dell'attivita' lavorativa svolta, e ha misurato il benessere aziendale in tutte le 21 regioni d'Italia. Analizzando i risultati, e' la Lombardia a guidare la graduatoria nazionale. Seguono la Provincia Autonoma di Bolzano, il Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia. Nelle parti basse della classifica troviamo la Sicilia, la Basilicata e, fanalino di coda, la Calabria.

In relazione al numero di precari, le situazioni piu' critiche registrate nel 2023 hanno interessato la Calabria e la Puglia entrambe con il 25,5 per cento, la Basilicata con il 25,7 per cento e la Sicilia con il 27,9 per cento. La Lombardia, invece, e' la regione che con il 10,7 per cento e' la meno interessata da questo fenomeno. Il tasso di occupazione piu' elevato e' in capo alla Provincia Autonoma di Bolzano che e' pari al 79,6 per cento, in Valle d'Aosta al 77,3 e in Emilia Romagna al 75,9. Le situazioni meno virtuose le scorgiamo in Sicilia con il 48,7 per cento, in Campania e in Calabria entrambe con il 48,4.

Per quanto concerne gli occupati sovraistruiti, la punta piu' elevata e' del 33,5 per cento in Molise; seguono con il 33,2 per cento la Basilicata e il 32,7 per cento l'Umbria. Il livello piu' contenuto si evince nella Provincia Autonoma di Bolzano con il 16,3 per cento. Il lavoro irregolare e' presente soprattutto nel Mezzogiorno, con punte ogni 100 occupati del 16 per cento in Sicilia, del 16,5 per cento in Campania e addirittura del 19,6 per cento in Calabria.

La paura di perdere il posto di lavoro e' diffusa soprattutto nel Mezzogiorno. Le situazioni piu' critiche interessano gli occupati della Calabria (5,9 per cento), quelli della Sicilia (6,4 per cento) e, in particolare, quelli della Basilicata (8,8 per cento). Riguardo al part time involontario, le situazioni piu' critiche hanno interessato il Molise con il 13,8 per cento, la Sardegna con il 14,7 per cento e la Sicilia con il 14,8 per cento.

In merito allo smart working, sono i lavoratori del Lazio a farne maggior ricorso: nel 2023 la media ha interessato il 20,9 per cento degli occupati. Per quanto riguarda gli infortuni mortali e a quelli che hanno provocato nel 2022 una inabilita' permanente ogni 10mila occupati. Tra le regioni piu' investite da queste tragedie si segnala l'Abruzzo con il 14,7 per cento, la Basilicata con il 16,1 e l'Umbria con il 16,7. La regione meno coinvolta, invece, e' stata la Lombardia con il 7,4 per cento.

