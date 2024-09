Lavoro: Cgia Mestre, stipendi piu' alti del 35% al Nord

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 set - Stipendi piu' alti del 35% al Nord grazie alla maggiore produttivita'. Il dato emerge da un'analisi condotta dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre (su dati Inps e Istat) secondo cui gli occupati nelle regioni settentrionali percepiscono una retribuzione media giornaliera lorda di 101 euro, mentre i colleghi meridionali ne guadagnano 75. Una differenza e' dovuta alla produttivita' del lavoro che al Nord risulta del 34% per cento superiore al dato del Sud. Un esempio? A livello regionale la retribuzione media annua lorda dei lavoratori dipendenti della Lombardia e' pari a 28.354 euro, in Calabria, invece, ammonta a poco piu' della meta'; ovvero 14.960 euro. Ma se nel primo caso la produttivita' del lavoro e' pari a 45,7 euro per ora lavorata, nel secondo e' di appena 29,7.

Lo studio segnala che anche il ricorso ai Contratti collettivi nazionali del lavoro non e' riuscito nell'obiettivo di superare gli squilibri retributivi presenti tra le diverse aree del nostro Paese, in particolare tra Nord e Sud, ma molto evidente anche quelli tra le aree urbane e quelle rurali 'perche' nel settore privato le multinazionali, le utilities, le imprese medio-grandi, le societa' finanziarie/assicurative/bancarie che, tendenzialmente riconoscono ai propri dipendenti stipendi molto piu' elevati della media, sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane del Nord'. Ma 'non va nemmeno scordato che il lavoro irregolare, molto diffuso nel Mezzogiorno, da sempre provoca un abbassamento dei salari contrattualizzati dei settori che tradizionalmente sono investiti da questa piaga sociale (agricoltura, servizi alla persona, commercio, etc.)'.

