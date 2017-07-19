Lavoro: Cgia Mestre, 'nero' e caporalato valgono 77 miliardi l'anno

Calabria in testa alla classifica per regioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Il lavoro nero continua a rappresentare una componente strutturale dell'economia italiana, con un giro d'affari che nel 2023 ha superato i 77 miliardi di euro. E' quanto emerge da un'analisi della Cgia di Mestre su dati Istat. Oltre un terzo del valore aggiunto prodotto dall'economia sommersa, pari al 35,7%, si concentra nel Mezzogiorno, dove opera anche il 37,5% dei 2,6 milioni di occupati irregolari stimati in Italia. La Calabria guida la classifica della propensione al lavoro nero con un'incidenza dell'8,3% sul valore aggiunto regionale, seguita da Campania (7%) e Sicilia (6,4%), a fronte di una media nazionale del 4%. Sul fronte occupazionale, il tasso di irregolarita' raggiunge il 17,9% in Calabria, il 14,4% in Campania e il 14% in Sicilia. Per la Cgia il fenomeno, storicamente legato al Sud, si sta ormai diffondendo in misura crescente anche nel Centro-Nord.

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(RADIOCOR) 06-06-26 09:39:11 (0140) 5 NNNN